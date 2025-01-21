AFAD, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arama kurtarma ekipleri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İl Müdür Yardımcısı Erhan Kılıç ve Eğitim Şube Müdürü Murat Tekin, "Günlük hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını seçerken "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karesine oy verdi.

Kılıç ve Tekin, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" ve "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Arama kurtarma eğitimi için bir araya gelen AFAD ekibi de büyük ekranda tercih ettikleri fotoğraflar için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi", "Günlük hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğraflarını seçen ekip, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası" adlı karesine oy verdi.

Ekip, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" ile Spor" kategorisinde de Samır Jordamovıc'in "Gece atlayışı" fotoğraflarını seçti.