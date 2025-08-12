AfD Yeniden Birinci Parti Oldu - Son Dakika
AfD Yeniden Birinci Parti Oldu

12.08.2025 15:07
Almanya'da yapılan ankette AfD, CDU/CSU'yu geçerek %26 oy oranıyla birinci sıraya yükseldi.

Almanya'da yapılan anket, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin, hükümette yer alan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini geçerek yeniden birinci sıraya yükseldiğini ortaya koydu.

Forsa şirketinin RTL ve NTV televizyon kanalları için yaptığı ankete göre, AfD'nin oy oranı bir hafta öncesine göre 1 puan artarak yüzde 26'ya yükseldi.

Böylelikle, AfD yeniden birinci parti konumuna yükseldi.

AfD, daha önce Forsa şirketinin 22 Nisan'da yaptığı ankette yüzde 26 oy oranıyla birinci konumuna geçmiş, 6 Mayıs'ta CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon hükümetinin kurulmasından sonra AfD'nin oy oranı gerilemişti.

CDU/CSU'nun oy oranı ise bir hafta öncesine göre 1 puan düşerek yüzde 24'e geriledi.

Hükümetin küçük ortağı SPD'nin oy oranı ise yüzde 13'te kaldı.

Yeşillerin oy oranı bir hafta öncesine göre 1 puan artarak yüzde 13'e çıkarken, Sol Partinin oy oranı da 1 puan düşerek yüzde 10 oldu.

Ayrıca, ankete katılanlara Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz'in çalışmalarından memnun olup olmadıkları da soruldu. Buna göre Merz'in çalışmalarından, memnun olanların oranı yüzde 29'da kalırken memnun olmayanların oranı yüzde 67 oldu.

Haziran sonunda Merz'in çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 42, memnun olmayanların oranı yüzde 51 olmuştu.

AfD'nin Eş Genel Başkanı Alice Weidel, sosyal medya platformu X'ten anket sonuçlarını alıntı yaparak yaptığı paylaşımda, vatandaşların, bir önceki hükümetin politikasını sürdüren ve genişleten Hristiyan Birlik partilerinden bıktığını savunarak "Merz daha 100 günde çekilmez hale geldi. Bir AfD hükümeti için vakit geldi." ifadelerini kullandı.

6 Mayıs'ta kurulan CDU/CSU-SPD hükümeti yarın 100 gününü dolduruyor.

Kaynak: AA

AfD Yeniden Birinci Parti Oldu
