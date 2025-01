Afet Film Festivali Başlıyor

Güncel

Afetlerin ve 2025 yılı özelinde iklim krizinin etkilerini sinema aracılığıyla anlatmayı amaçlayan Uluslararası Afet Film Festivali'nin (UAFF) 2. yılının ilk etkinliği 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Ankara'da Kolektif House Next Level'da saat 14.00'te başlayacak etkinlik, festivalin açılış ve tanıtım niteliği taşımasının yanı sıra kapanışa kadar farklı mekanlarda ücretsiz düzenlenecek panel, söyleşi ve gösterimlerin başlangıcını oluşturacak.

Festival tanıtımıyla başlayacak etkinlikte, 1. Uluslararası Afet Film Festivali'nde "Belgesel" dalında "En İyi Yönetmen" ödülü kazanan "The Journey: The Future of Kazakh Nomads" filminin gösterimi yapılacak.

Gösterimin ardından düzenlenecek "İklim Perdesi" paneli ise iklim krizine ve ekolojik farkındalığa dikkati çekecek.

Dr. Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Akira Kurosawa'nın "Düşler" ve "Dersu Uzala" filmleri üzerinden eko-felsefe konusunu işleyecek.

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, "İklim Krizi'nin Gerçekleri" başlıklı konuşmasıyla deneyimlerini paylaşacak.

17-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Afet Film Festivali, film ödülleri sürecini tamamladıktan sonra törenle kapanış yapacak.