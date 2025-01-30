Afet Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afet Film Festivali Başlıyor

Uluslararası Afet Film Festivali'nin ilk etkinliği 1 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

30.01.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afetlerin ve 2025 yılı özelinde iklim krizinin etkilerini sinema aracılığıyla anlatmayı amaçlayan Uluslararası Afet Film Festivali'nin (UAFF) 2. yılının ilk etkinliği 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Ankara'da Kolektif House Next Level'da saat 14.00'te başlayacak etkinlik, festivalin açılış ve tanıtım niteliği taşımasının yanı sıra kapanışa kadar farklı mekanlarda ücretsiz düzenlenecek panel, söyleşi ve gösterimlerin başlangıcını oluşturacak.

Festival tanıtımıyla başlayacak etkinlikte, 1. Uluslararası Afet Film Festivali'nde "Belgesel" dalında "En İyi Yönetmen" ödülü kazanan "The Journey: The Future of Kazakh Nomads" filminin gösterimi yapılacak.

Gösterimin ardından düzenlenecek "İklim Perdesi" paneli ise iklim krizine ve ekolojik farkındalığa dikkati çekecek.

Dr. Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Akira Kurosawa'nın "Düşler" ve "Dersu Uzala" filmleri üzerinden eko-felsefe konusunu işleyecek.

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, "İklim Krizi'nin Gerçekleri" başlıklı konuşmasıyla deneyimlerini paylaşacak.

17-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Afet Film Festivali, film ödülleri sürecini tamamladıktan sonra törenle kapanış yapacak.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Belgesel, Sinema, ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afet Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:11:43. #1.11#
SON DAKİKA: Afet Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.