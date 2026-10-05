Afgan Dışişleri Bakanı Muttaki'den Pakistan'a siyaset ve güvenlikte diyalog çağrısı geldi

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Pakistan ile siyasi ve güvenliğe ilişkin meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Tolo News'in haberine göre, Muttaki, Rusya'nın başkenti Moskova'da Pakistan ile ilişkiler hakkında değerlendirmede bulundu.

Muttaki, Afganistan'ın dış politikasının "açık kapı, dengeli etkileşim, karşılıklı saygı ve ortak çıkar" bakış açısına dayalı olduğunu belirtti.

Pakistan ile ilişkileri ele alan Muttaki, güvenlik, siyasi ve ekonomik meselelerin İslamabad yönetimiyle diyalog ve diplomasi aracılığıyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Muttaki, bölgedeki ülkelerle sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda sürdürülebilir ilişkiler için hazır olduklarını ifade etti.