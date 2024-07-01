Afgan Heyeti, BM Toplantısında Ülkelerin Bankacılık ve Ekonomi Kısıtlamalarını Kaldıracağını Belirtti - Son Dakika
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Afgan Heyeti, BM Toplantısında Ülkelerin Bankacılık ve Ekonomi Kısıtlamalarını Kaldıracağını Belirtti

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Afganistan konulu 3. Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılan Afgan heyeti, birçok ülkenin bankacılık ve ekonomi alanlarındaki kısıtlamaları kaldıracağını taahhüt ettiğini belirtti. Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, toplantıda yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve Afganistan'ın özel sektörüne destek sözü verildiğini açıkladı. Ayrıca, Afgan heyeti ülke temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak Afganistan ile ilişkilerin geliştirilmesini istedi. Bu toplantılarla Afganistan yönetimi uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle diyaloğu sürdürmeyi hedefliyor.

01.07.2024 19:05
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Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Afganistan konulu 3. Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılan Afgan heyeti, birçok ülkenin bankacılık ve ekonomi alanlarındaki kısıtlamaları kaldıracağını taahhüt ettiğini belirtti.

BM toplantısı nedeniyle Katar'ın Başkenti Doha'da bulunan Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuya ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Mücahid, "Bugünkü toplantı çok iyi gidiyor. Birçok ülke Afganistan'ın özel sektörüne desteğini ifade etti. Bankacılık ve ekonomik alanlarındaki kısıtlamaların kaldırılacağı sözü verildi. Rusya, Çin, İran, Pakistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, ABD ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) duruşu övgüye değer." ifadesini kullandı.

Sözcünün X'teki paylaşımlarına göre, toplantı için Doha'da bulunan Afgan heyeti aynı zamanda çok sayıda ülke temsilcileriyle birebir görüşme gerçekleştirdi. Afgan heyeti, ülke temsilcilerinden Afganistan ile ilişkilerini geliştirmelerini istedi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Mücahid, toplantının bugünkü oturumunda yönetimlerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çabalarını anlattı. Mücahid, konuyla ilgili açıklamasında bunun toplantıya katılan ülke temsilcilerini memnun ettiğini aktardı.

TOLO News'e konuşan Mücahid, ayrıca söz konusu ülkelerin Afganistan ile ekonomik işbirliğine yönelik taahhütlerde bulunduğunu kaydetti.

Afganistan yönetimi ilk iki toplantıya katılmamıştı

BM, Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün Afganistan konulu 3. toplantısını düzenledi. Toplantıya 25'ten fazla ülke ve uluslararası organizasyondan temsilciler katıldı.

Afganistan temsilcileri ilk toplantıya davet edilmemiş, ikinci toplantıya ise davet edildiği halde katılmamıştı.

Afganistan'la ilgili sorunların tartışıldığı söz konusu toplantılarda, yeni Afgan yönetiminin uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkeler ile diyalog zemini aranıyor.

Ancak Afganistan yönetimi, bu toplantılarda, özellikle kadınların eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere insan haklarına yönelik konuların "ülkenin iç işlerini ilgilendirdiği" gerekçesiyle gündeme getirilmesini istemiyor.

Buna karşılık, Afgan muhalifler de sosyal medya paylaşımları ya da muhalif yayın organlarındaki açıklamalarıyla BM ve ülkelerin Afganistan yönetimiyle diyaloğa girmesini eleştiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afgan Heyeti, BM Toplantısında Ülkelerin Bankacılık ve Ekonomi Kısıtlamalarını Kaldıracağını Belirtti - Son Dakika

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