Afgan-Türk Maarif Okulları Yeniden Eğitime Başladı

Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Afgan-Türk Maarif Okulları, tatillerin ardından dün yeniden eğitim-öğretime başladı.
Afganistan'ın eğitim sistemine göre Kuzey bölgelerindeki okullar ikinci döneme, güney bölgelerindeki okullar ise yeni eğitim yılına başladı.
Bu kapsamda TMV'ye bağlı, ülke genelinde 19 kampüsteki 33 Afgan-Türk Okulunun 4 bin 385 öğrencisi için dün yeniden ders zili çaldı.
Öte yandan, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Afganistan'daki diğer Türk kurumlarının yetkilileri de Kabil'in Teymeni Mahallesi'nde bulunan TMV'ye bağlı Kabil İlkokulu'nda sınıfları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.
"Afganistan'ın yarınlarını yetiştiriyoruz"
Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada Afgan-Türk Maarif Okullarında Afganistan'ın parlak öğrencilerini yetiştirdiklerini belirtti.
Tukur, "Okullarımızda anaokulundan lise kademesine kadar teknolojik imkanlarımızla donatılmış bir şekilde hem yerel dillerin hem de güzel Türkçemizin öğretildiği bir eğitim sistemiyle Afganistan'ın yarınlarını inşa ediyoruz. Başta Afganistan'da kullanılan yerel diller Farsça, Peştuca, Özbekçe, Türkmence olmak üzere, uluslararası dil olarak da İngilizce ve bir Türk kurumu olarak da Türkçe'nin öğretilmesine çok büyük önem veriyoruz." diye konuştu.
Okullardan mezun olan öğrencilerin Afganistan'ın kendi üniversite sınavı olan Konkur'da yüksek başarı elde ettiğini aktaran Tukur, "Geçen yıl Afganistan'da ilk 10'a giren 4 öğrenci bizim Afgan-Türk Maarif Okullarından mezun olan öğrenciler arasından çıkmıştır." ifadesini kullandı.
Afganistan'daki tek uluslararası eğitim kurumu
TMV Afgan-Türk Maarif Okulları Afganistan'daki tek uluslararası eğitim kurumu olarak verdiği kaliteli eğitim ile göze çarpıyor. Üniversite sınavlarında bu okullardan mezun olan öğrenciler yüksek puanlarla üniversitelere yerleşiyor.
Okul yetkilileri, çocuklarını Afgan-Türk Okulları'na göndermek isteyen ailelerin sayısının arttığını belirterek, okullara öğrenci kabulü için açılan sınavlara çok yoğun ilginin olduğunu ve bu talepleri karşılamak üzere yeni planlar üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor.
Ayrıca okullar Türkçe eğitimi de dahil olmak üzere çok dilli eğitim müfredatıyla dil becerileri yüksek öğrenciler yetiştiriyor.
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