Afganistan 21 Projeyi Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afganistan 21 Projeyi Onayladı

Afganistan 21 Projeyi Onayladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan hükümeti, 6,5 milyar afgani değerinde 21 altyapı projesini onayladı.

KABİL, 25 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan hükümeti, toplam 6,5 milyar afgani (yaklaşık 99,28 milyon ABD doları) değerinde 21 büyük altyapı ve kalkınma projesini resmen onayladı.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı Ofisi'nden pazar günü yapılan açıklamaya göre söz konusu projeler, hidroelektrik barajının iyileştirilmesi, çeşitli havalimanlarındaki gümrük işlemleri için gelişmiş tarayıcıların temini, donanımlı hastanelerin inşası ile elektrik iletim ve dağıtım ağlarının genişletilmesi gibi kritik sektörleri kapsıyor.

Açıklamaya göre tüm projeler, tamamen Afganistan hükümetinin iç bütçesinden finanse edilecek.

Yetkililer, kamu hizmetlerini güçlendirmeyi ve yerel topluluklar için önemli istihdam fırsatları yaratmayı amaçlayan projelerin, onlarca yıldır çatışma ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ülkenin kademeli olarak toparlanmasını sağlayacağını vurguladı.

Bu karar, hükümetin savaşın tahrip ettiği altyapıyı yeniden inşa etme ve öz kaynaklarla finanse edilen kalkınma programları aracılığıyla sürdürülebilir bir ekonomik canlanma sağlama konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan 21 Projeyi Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti
İsrail’de mafya lideri silahlı saldırıda öldü İsrail'de mafya lideri silahlı saldırıda öldü
ABD, Suriye’yi terör listesinden çıkardı ABD, Suriye'yi terör listesinden çıkardı

14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
13:25
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü
12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 14:46:10. #7.13#
SON DAKİKA: Afganistan 21 Projeyi Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement