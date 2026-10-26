Afganistan'a göre 2022'den bu yana Pakistan saldırılarında 1119 sivil öldü veya yaralandı - Son Dakika
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Afganistan'a göre 2022'den bu yana Pakistan saldırılarında 1119 sivil öldü veya yaralandı

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Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pakistan'ın 2022'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1119 sivilin öldüğünü veya yaralandığını öne sürdü. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise iddiayı reddederek eylemlerinin yalnızca teröristleri hedef aldığını savundu.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın sınır bölgesinde düzenlediği operasyonlarda sivillerin yaşamını yitirdiğini açıklarken, İslamabad operasyonlarda sivillerin öldürüldüğü iddiasını reddetti.

Kabil merkezli Tolo News'un haberine göre, CNN'e konuşan Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahar Balkhi, Pakistan'ı Afganistan'daki sivilleri öldürmekle suçladı.

Balkhi'nin, 2022'den bu yana Pakistan'ın Afganistan'a yönelik düzenlediği saldırılarda 1119 sivilin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını söylemesi üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Afganistan'ın iddialarının reddedildiği kaydedilerek, Afganistan yönetiminin 2026'da Pakistan'ı hedef alan saldırılarında 3 bin 500'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

Hiçbir devletin, sivil vatandaşlarının ve güvenlik güçlerinin hedef alınması karşısında pasif kalamayacağı vurgulanan açıklamada, "Pakistan'ın bu tür terör saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirdiği eylemler, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, gereklilik ilkeleri doğrultusunda ve son çare olarak atılmış adımlar olup, yalnızca teröristleri ve onların Afganistan'daki lojistik destek üslerini hedef almıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın ayrım gözetme ve tedbir alma ilkelerine bağlı kaldığı, bunun aksini ima eden her türlü iddiayı reddettiği dile getirildi.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıAfganistanPakistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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