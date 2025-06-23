Afganistan, ABD'nin İran'a Saldırılarını Kınadı

KABİL, 23 Haziran (Xinhua) -- Afganistan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınadı.
Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülkadir Belhi sosyal medyada yaptığı açıklamada, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınıyoruz ve bölgedeki artan istikrarsızlığa ilişkin endişe duyuyoruz" dedi.
Ortadoğu'daki gerilim, ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarıyla tırmanışa geçti.
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