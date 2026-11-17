KABİL, 17 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'da bu yıl 50 ila 70 ton arasında safran hasadı yapılması bekleniyor.

Bakhtar Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Afganistan'da "kırmızı altın" olarak adlandırılan safran yetiştiriciliği istikrarlı biçimde yaygınlaşıyor.

Afganistan genelinde halihazırda 14.000 hektarlık alanda safran yetiştiriliyor. Bu alanın 12.000 hektarı ülkenin batısındaki Herat eyaletinde bulunuyor.

Safran, kuru ve taze meyvelerle birlikte Afganistan'ın önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri haline geldi.