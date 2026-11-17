Afganistan bu yıl 50-70 ton safran hasadı bekliyor, üretim 14 bin hektarda yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan'da bu yıl 50-70 ton safran hasadı yapılması bekleniyor. Ülke genelinde 14 bin hektar alanda yetiştirilen safranın 12 bin hektarı batıdaki Herat eyaletinde bulunuyor, safran kuru ve taze meyvelerle birlikte ülkenin önemli tarımsal ihracat ürünleri arasında yer alıyor.
KABİL, 17 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'da bu yıl 50 ila 70 ton arasında safran hasadı yapılması bekleniyor.
Bakhtar Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Afganistan'da "kırmızı altın" olarak adlandırılan safran yetiştiriciliği istikrarlı biçimde yaygınlaşıyor.
Afganistan genelinde halihazırda 14.000 hektarlık alanda safran yetiştiriliyor. Bu alanın 12.000 hektarı ülkenin batısındaki Herat eyaletinde bulunuyor.
Safran, kuru ve taze meyvelerle birlikte Afganistan'ın önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri haline geldi.
Kaynak: Xinhua
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