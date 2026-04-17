Afganistan Çekilme Süreci İncelemesi Tamamlandı

17.04.2026 10:20
ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini değerlendiren heyet, üst düzey yetkililerle görüşmeleri tamamladı.

ABD'de, 2021'deki Afganistan'dan çekilme sürecini incelemek üzere kurulan özel heyetin, üst düzey askeri ve sivil yetkililerle yürüttüğü görüşmelerin "esas kısmını" tamamladığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'dan çekilme sürecini incelemek üzere kurulan özel inceleme heyetinin, üst düzey askeri ve sivil yetkililerle yürüttüğü görüşmelerin "esas aşamasının" tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Afganistan çekilmenin planlanması ve uygulanmasında görev alan kilit isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Söz konusu heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından kurulduğunu aktaran Parnell, bu kapsamda farklı kurumlardan elde edilen 9 milyondan fazla belgenin incelendiğinin altını çizdi.

Parnell, görüşülen isimler arasında eski ABD Afganistan Kuvvetleri ve NATO Kararlı Destek Misyonu Komutanı Austin Scott Miller ve eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie gibi üst düzey askeri yetkililer bulunduğunu belirtti.

Yürütülen çalışmanın, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin "en kapsamlı, şeffaf ve dürüst hesap verme" olacağını savunan Parnell, karar alma süreçlerindeki hataların tespit edilmesinin benzer durumların tekrar yaşanmaması açısından önem taşıdığına işaret etti.

Parnell, henüz çalışmaların devam ettiğini, elde edilen verilerin analiz edildiğini, önceki incelemelerle karşılaştırmalar yapıldığını ve nihai raporun ileriki aylarda kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını aktardı.

ABD askerleri Temmuz 2021'de Bagram Hava Üssü boşaltılmış, son ABD askeri 30 Ağustos 2021 gecesi Afganistan'dan ayrılmış ve 20 yıllık işgal sona ermişti.

Afganistan yönetimi, her yıl 15 Ağustos'ta üste ABD'den kalan askeri araç ve helikopterlerle askeri geçit törenleri düzenleyerek "zafer" gösterisi yapıyor.

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Tunceli’de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
İstanbul’un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
