Afganistan'da 170 Çift Toplu Düğünde Evlendi

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KABİL, 18 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde 170 çift düzenlenen toplu düğün töreniyle dünya evine girdi.

Yerel TOLOnews televizyon kanalının pazartesi günü bildirdiğine göre varlıklı kişilerin mali desteğiyle gerçekleştirilen düğünde her çifte yaklaşık 1.360 ABD doları değerinde ev eşyası hediye edildi.

Yoksullukla mücadele eden ülkedeki işsizlik ve ekonomik krizin yanı sıra pahalı çeyiz ve düğün hediyeleri nedeniyle gençler, düğün yapabilmek için yıllarca beklemek zorunda kalıyor.

Ülkenin başkenti Kabil'de perşembe günü düzenlenen toplu düğünde de 42 çiftin nikahı kıyılmıştı.

Afgan geçici hükümeti, halkı abartılı evlilik geleneklerinden ve düğün törenleri için gereksiz harcama yapmaktan kaçınmaya çağırıyor.