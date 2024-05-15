Afganistan\'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü, 12 Yaralı

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Afganistan'ın Gor vilayetinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, Firuzkuh ilçesinde sabah saatlerinde MI-17 tipi bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle acil inişe geçtiği ve bir duvara çarparak düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.