Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü, 12 Yaralı

Afganistan\'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü, 12 Yaralı

Afganistan'ın Gor vilayetinde bir askeri helikopter teknik arıza nedeniyle düştü. Açıklamaya göre, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

15.05.2024 17:06
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Afganistan'ın Gor vilayetinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, Firuzkuh ilçesinde sabah saatlerinde MI-17 tipi bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle acil inişe geçtiği ve bir duvara çarparak düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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