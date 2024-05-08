Afganistan'ın Badahşan vilayetinde bombalı saldırı: 3 polis öldü - Son Dakika
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Afganistan'ın Badahşan vilayetinde bombalı saldırı: 3 polis öldü

Afganistan\'ın Badahşan vilayetinde bombalı saldırı: 3 polis öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 polis hayatını kaybetti. Saldırı, polis konvoyunun geçişi sırasında gerçekleşti. Olayın araştırıldığı belirtildi. Badahşan'da daha önce yönetime karşı protestolar başlamıştı.

08.05.2024 21:59
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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bombalı saldırı sonucu 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Badahşan'ın merkez ilçesi Feyzabad'ın Cevzun bölgesinde bir motosiklete mıknatısla yerleştirilen bombanın öğle saatlerinde polis konvoyunun geçişi sırasında patlatıldığını ifade etti.

Polislerin, haşhaş ekili tarlalardaki mahsulü yok etmek amacıyla kırsal alana gitmekte olduğunu belirten Kani, patlamada 3 polisin öldüğünü, 5 polisin de yaralandığını bildirdi.

Kani, olayın araştırıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Badahşan'da yönetime karşı protestolar başlamıştı

Badahşan'ın Darayum ilçesinde güvenlik güçleri, 3 Mayıs cuma günü tarlalardaki haşhaşı yok etme çalışmaları sırasında kendilerine tepki gösteren bir kişiyi öldürmüş, ardından yönetime karşı protestolar başlamıştı.

Argo ilçesinde de 4 Mayıs'ta bir protestocu öldürülmüştü.

Protestoların artmasının ardından Afganistan geçici hükümetinin Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat'ın başında olduğu heyet, olayları yatıştırmak için bölgeye gitmişti.

Dün videolu bir paylaşımla açıklamada bulunan Fıtrat, insanların şikayetlerini dinlediğini ve durumun kontrol altında olduğunu belirtmişti.

Fıtrat, yerel halkın haşhaşı yok etmeye yönelik çabaları desteklediğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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