Afganistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı

18.05.2026 17:34
Afganistan, 8,3 milyon çocuğa aşı yapacak 2026 yılı ikinci kampanyasını başlattı.

KABİL, 18 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan, 2026 yılının ikinci çocuk felci aşı kampanyasını başlattı.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, pazartesi günü başlatılan ve perşembe gününe kadar devam edecek kampanya kapsamında ülkenin 20 vilayetinde yaklaşık 8,3 milyon çocuğa çocuk felci aşısı uygulanacağını açıkladı.

Bakanlık, hastalığın ülke genelinde tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılığını vurgulayarak, halkı aşılama ekiplerine destek olmaya ve kampanya süresince sağlık çalışanlarıyla işbirliği yapmaya çağırdı.

Afganistan ve Pakistan, dünyada çocuk felcinin hala endemik olarak görüldüğü az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

