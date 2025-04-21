Afganistan'da Çocuk Felci Aşısı Kampanyası

KABİL, 21 Nisan (Xinhua) -- Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, beş yaşın altındaki 11,6 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapmak üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Şarafat Zaman Amarkhil pazartesi günü yaptığı açıklamada, pazartesiden perşembeye kadar sürecek kampanya kapsamında ülke genelinde beş yaşın altındaki çocuklara çocuk felci aşısı yapılacağını ve ek doz A vitamini de sağlanacağını bildirdi.

Amarkhil açıklamasında aşiret büyüklerini, din alimlerini ve yerel sakinleri kampanyanın düzgün bir şekilde uygulanması için aktif katılım sağlamaya ve çocuk felcine karşı kampanyada çalışanlarla tam işbirliği yapmaya çağırdı.