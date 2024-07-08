Afganistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatıldı

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Afganistan'ın 23 vilayetinde çocuk felcine karşı aşı kampanyası düzenleniyor.

Afganistan geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman, basına yaptığı açıklamada, bu yılın 3. çocuk felci aşı kampanyasının başlatıldığını belirtti.

Zaman, 23 vilayette yürütülen ve 4 gün sürecek kampanya kapsamında 5 yaş altı 8 milyondan fazla çocuğun aşılanacağını söyledi.

Afganistan ve Pakistan'da yaygın

Daha önce birçok ülkede görülen çocuk felci vakaları, etkili aşı kampanyaları neticesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci vakaları, halihazırda aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediyor.

Bu yıl Afganistan'da Nangerhar, Kunar, Kandahar, Gazni ve Herat vilayetlerinde 5 çocuk felci vakası görülürken geçen yıl 6 vaka tespit edilmişti.

Ülkede yıllardır devam eden çatışmalar ve güvenlik sorunu, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.