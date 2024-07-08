Afganistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Afganistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatıldı

Afganistan'ın 23 vilayetinde çocuk felcine karşı aşı kampanyası düzenleniyor. 4 gün sürecek kampanya kapsamında 5 yaş altı 8 milyondan fazla çocuğun aşılanması hedefleniyor. Afganistan ve Pakistan'da çocuk felci vakaları, aşı erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde hala görülmeye devam ediyor.

08.07.2024 16:03
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Afganistan'ın 23 vilayetinde çocuk felcine karşı aşı kampanyası düzenleniyor.

Afganistan geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman, basına yaptığı açıklamada, bu yılın 3. çocuk felci aşı kampanyasının başlatıldığını belirtti.

Zaman, 23 vilayette yürütülen ve 4 gün sürecek kampanya kapsamında 5 yaş altı 8 milyondan fazla çocuğun aşılanacağını söyledi.

Afganistan ve Pakistan'da yaygın

Daha önce birçok ülkede görülen çocuk felci vakaları, etkili aşı kampanyaları neticesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci vakaları, halihazırda aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediyor.

Bu yıl Afganistan'da Nangerhar, Kunar, Kandahar, Gazni ve Herat vilayetlerinde 5 çocuk felci vakası görülürken geçen yıl 6 vaka tespit edilmişti.

Ülkede yıllardır devam eden çatışmalar ve güvenlik sorunu, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatıldı - Son Dakika

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