Afganistan'da Çocuk Felciyle Mücadele Kampanyası - Son Dakika
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Afganistan'da Çocuk Felciyle Mücadele Kampanyası

Afganistan\'da Çocuk Felciyle Mücadele Kampanyası

Afganistan'da 11 vilayette 3 gün sürecek çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı. 5,3 milyon çocuk hedefleniyor.

26.11.2024 11:03
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KABİL, 26 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın 34 vilayetinden 11'inde çocuk felciyle mücadele kampanyası başlatıldı. Pazartesi günü başlatılan ve üç gün sürecek kampanya, bölge bölge uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafat Zaman Amarkhail, 25-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında beş yaş altı 5,3 milyon çocuğun aşılanmasının beklendiğini açıkladı.

28 Ekim'de, çocukları sakat bırakan hastalığı ortadan kaldırmak amacıyla 16 vilayette bir kampanya başlatılmış ve beş yaş altındaki 7,5 milyondan fazla çocuk aşılanmıştı.

Sözcü açıklamasında kabile büyüklerini, din alimlerini ve ebeveynleri kampanyanın uygun bir şekilde uygulanması için çocuk felci çalışanlarıyla işbirliği yapmaya çağırdı.

Bakanlığa göre, 2024 yılında Afganistan'da teyitli pozitif çocuk felci vakası bulunmuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan'da Çocuk Felciyle Mücadele Kampanyası - Son Dakika

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