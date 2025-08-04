Afganistan'da Çocuklarda Yetersiz Beslenme Artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Afganistan'da çocuklardaki yetersiz beslenme oranında şimdiye kadarki "en keskin artışın" yaşandığını bildirdi.

WFP'den, Afganistan'daki insani duruma ilişkin yapılan açıklamada, ülkedeki en savunmasız ailelere yardım için 539 milyon dolar gerektiği ifade edildi.

Afganistan'daki çocukların yetersiz beslenme oranlarının şimdiye kadarki "en keskin artışla" karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, bölgedeki çocuklarda yetersiz beslenmedeki artışın, son iki yılda acil gıda yardımındaki düşüşle bağlantılı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, son iki ayda İran'dan dönen 60 bin Afgan'a destek verildiği ancak bunun sınırı geçenlerin çok küçük bir kısmı olduğu belirtildi.

Dünya Gıda Programı İletişim Sorumlusu Ziauddin Safi, yaptığı açıklamada, "WFP'nin şu anda geri dönenlere müdahaleyi karşılayacak yeterli fonu yok ve İran'dan geri dönmeye hak kazanan tüm kişilere yardım etmek için 15 milyon dolara ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Safi, kurumun Ocak 2026'ya kadar Afganistan genelindeki "savunmasız" olarak nitelendirilen ailelere yardım etmek için 539 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirtti.