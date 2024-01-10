 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afganistan'da Geleneksel Yiyecek Koruma Yöntemi: Kangana - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'da Geleneksel Yiyecek Koruma Yöntemi: Kangana

Afganistan'da geleneksel olarak kullanılan kangana adlı çamur kap, içinde muhafaza edilen üzümlerin aylarca taze kalmasını sağlıyor. Üzüm mevsimi Haziran'da başlayıp Eylül'e kadar sürerken, kangana içine konulan üzümler bir sonraki yılın Mayıs ayına kadar tazeliğini koruyor.

Afganistan\'da Geleneksel Yiyecek Koruma Yöntemi: Kangana
10.01.2024 - 16:46,
Abone Ol

KABİL, 10 Ocak (Xinhua) -- Afganların geleneksel olarak yiyeceklerin tazeliğini korumak için kullandığı bir yöntem olan "kangana", çamurdan yapılmış hava geçirmez bir kap. "Kangana" içinde muhafaza edilen üzümler aylarca taze kalıyor.

Afganistan'da üzüm mevsimi Haziran'da başlayıp Eylül'e kadar sürüyor. Eylül sonu veya Ekim başında "kangana" içine konulan üzümler bir sonraki yılın Mayıs ayına kadar tazeliğini koruyor.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Afganistan, Eylül, Gastronomi, Tarım, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Geleneksel Yiyecek Koruma Yöntemi: Kangana - Son Dakika


16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli

Son Dakika
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:13:54. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan'da Geleneksel Yiyecek Koruma Yöntemi: Kangana - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement