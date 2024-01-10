Afganistan\'da Geleneksel Yiyecek Koruma Yöntemi: Kangana

KABİL, 10 Ocak (Xinhua) -- Afganların geleneksel olarak yiyeceklerin tazeliğini korumak için kullandığı bir yöntem olan "kangana", çamurdan yapılmış hava geçirmez bir kap. "Kangana" içinde muhafaza edilen üzümler aylarca taze kalıyor.

Afganistan'da üzüm mevsimi Haziran'da başlayıp Eylül'e kadar sürüyor. Eylül sonu veya Ekim başında "kangana" içine konulan üzümler bir sonraki yılın Mayıs ayına kadar tazeliğini koruyor.