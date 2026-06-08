Afganistan'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Afganistan'da İnsani Kriz Derinleşiyor

08.06.2026 19:04
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BM, Afganistan'da 21,9 milyon insanın 2026'da insani yardıma ihtiyaç duyacağını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın mevcut yönetim altında istikrarlı görünse de ülkede insani krizin devam ettiğini, nüfusun yüzde 45'ine tekabül eden yaklaşık 21,9 milyon insanın 2026 yılında insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), "Afganistan'da durum" başlığı altında toplandı.

BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Temsilci Yardımcısı ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Sorumlusu Georgette Gagnon, Afganistan'ın mevcut yönetim altında istikrarlı göründüğünü, ülkede bölgesel ve idari kontrolün sağlandığını söyledi.

Gagnon, "Ancak, mevcut ekonomik istikrar çabalarının kırılganlığını ve siyasi etkilerini vurgulayan önemli riskler devam etmektedir. Bunların en önemlisi demografik risklerdir." dedi.

Ülkeye 2023'ten bu yana yaklaşık 5,9 milyon Afganistanlının geri dönüş yaptığını belirten Gagnon, bunun da nüfusta yüzde 10'dan fazla bir artış anlamına geldiğine dikkati çekti.

Gagnon, "Bu yıl da varlıkları ve geçim kaynakları kısıtlı yaklaşık 2,8 milyon Afgan'ın geri dönmesi bekleniyor. Tam olarak topluluk ve ekonomiye yeniden entegre edilemeyen bu geri dönüşlerle Afganlar daha da yoksullaşıyor." diye konuştu.

Afganistan'da dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin devam ettiğini vurgulayan Gagnon, nüfusun yüzde 45'ine tekabül eden yaklaşık 21,9 milyon insanın 2026 yılında insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

"Afganistan'da yaklaşık 3,7 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu ise Afganistan genelinde insani kriz kapsamında açlığın arttığına dikkati çekti.

Wosornu, "Bugün 4,7 milyon insan ciddi gıda güvensizliği riski altında. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 daha yüksek. Yaklaşık 3,7 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya." dedi.

Afganistan'daki insani krizin durağan olmadığını ve birçok açıdan kötüleştiğini söyleyen Wosornu, bu yıl 17,5 milyon kişiye ulaşmak için 1,71 milyar ABD dolarına ihtiyaç duyulduğunu ancak şimdiye kadar bu fonun sadece yüzde 15'ini alabildiklerini söyledi.

Wosornu, "Bunun sonuçları şimdiden hissediliyor. Geçen yıla kıyasla, insani yardım müdahalesinin kapsamı yüzde 40 azaldı ve üç milyon daha az kişiye yardım edildi." ifadesini kullandı.

BMGK üyelerine Afganistan'da insani yardım faaliyetlerini ve fonları destekleme çağrısı yapan Wosornu, "Sivillerin ve sivil altyapının korunması ve insani yardım çalışanlarının ihtiyaç sahibi tüm insanlara ulaşabilmesi için etkinizi kullanın." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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