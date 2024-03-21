Afganistan'da Kandahar'da İntihar Saldırısı: Ölü Sayısı 21'i Geçti

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Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde sabah meydana gelen intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 21'i geçti.

BBC'nin vilayetin en büyük hastanelerinden olan Mirveis Hastanesinde çalışan bir doktora dayandırdığı habere göre, ölü sayısı 21'i, yaralı sayısı 50'yi aştı.

Kabil Bankasının Kandahar Şubesinde 08.00 sularında intihar saldırısı düzenlenmişti. Kandahar Emniyet Müdürlüğü, olay sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Afgan medyasına göre, intihar saldırısı devlet memurlarının maaşlarını almak için banka kuyruğuna girdiği sırada gerçekleşti.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasıyla ülkede güvenlik alanında ilerlemeler kaydedilse de zaman zaman kanlı saldırılar düzenleniyor.

Önemli bir kısmı Şii Hazaralara yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.