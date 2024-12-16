Afganistan'da Maden Çöktü: 35 Madenci Mahsur

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AYBAK, 16 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde cumartesi günü çöken bir kömür madeninde yaklaşık 35 madenci mahsur kaldı.

Vilayet sağlık direktörü Seyid Osman Hamidi pazar günü yaptığı açıklamada enkaz altında 35 madencinin bulunduğunu belirterek mahsur kalan madencileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Pazar günü bölge polis yetkililerinden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre dün Samangan vilayetinin Dara-i-Sufi Payin bölgesinde bulunan bir kömür madeninde çok sayıda madencinin işbaşında olduğu sırada çökme yaşandı ve madencilerin bir kısmı göçük altında mahsur kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada madencileri enkazdan çıkarmak için polis yetkilileri, yerel yetkililer ve köylülerin en kısa süre içerisinde bölgeye gittiği kaydedildi.