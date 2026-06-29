Afganistan\'da Pakistan\'ın Hava Saldırısı: Çok Sayıda Sivil Hayatını Kaybetti

KABİL, 29 Haziran (Xinhua) -- Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın pazar günü gece saatlerinde ülkenin doğusundaki sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında can kayıpları yaşandığını söyledi.

Mücahid sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun Paktiya vilayetinin Gayan ve Tsamkani bölgeleri ile Kunar vilayetinin Manogai bölgesine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mücahid, "korkakça saldırganlık, suç ve vahşet eylemi" olarak nitelendirdiği saldırıları şiddetle kınadıklarını vurguladı.