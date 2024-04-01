Afganistan'da Patlayıcı Cihaz İnfilak Etti: 9 Çocuk Hayatını Kaybetti

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KABİL, 1 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Gazne vilayetinde geçmiş savaşlardan kalan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti.

Devlete ait Bakhtar Haber Ajansı'nın Gazne Enformasyon ve Kültür Dairesi Müdürü Molla Hamidullah Nisar'a dayandırdığı Pazartesi günkü habere göre olay, vilayetin Geero ilçesine bağlı Zadran bölgesinde yaşları 4 ila 10 arasında değişen çocukların Pazar günü öğleden sonra buldukları patlayıcı cihazla oynamaya başlamasının ardından meydana geldi. Cihazın aniden infilak etmesiyle 9 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Benzer şekilde 22 Mart'ta ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde patlamamış bir cihazın infilak etmesi sonucu 3 çocuk ölmüş, 2 çocuk da yaralanmıştı.

Savaşın harap ettiği Afganistan, son 40 yılı aşkın sürede yaşanan savaş ve iç çatışmalardan kalan infilak etmemiş cihazlar nedeniyle dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.