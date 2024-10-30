Afganistan'da Polio Aşılama Kampanyası Başladı

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KABİL, 30 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de çocuk felcine karşı bir doz aşı yapılan bir çocuk, 29 Ekim 2024.

Afganistan'daki geçici hükümetin Halk Sağlığı Bakanlığı, Pazartesi günü 5 yaş altındaki 6,2 milyon çocuğu çocuk felci virüsünden korumayı hedefleyen üç günlük bir aşılama kampanyasının başladığını açıkladı. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)