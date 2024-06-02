Afganistan'da tekne kazasında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da tekne kazasında 8 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Momand Dara ilçesinde meydana gelen tekne kazasında, 26 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olduğu ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 5 kişi ise hala kayıp.

02.06.2024 10:03
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NANGARHAR, 2 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Momand Dara ilçesinde meydana gelen tekne kazasının ardından nehirde kayıp kişileri arayan insanlar, 1 Haziran 2024.

Yerel bir yetkili Cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 26 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olduğunu, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de kayıp olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Aimal Zahir/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan'da tekne kazasında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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