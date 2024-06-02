Afganistan'da Tekne Kazası: 8 Ölü, 5 Kişi Kayıp - Son Dakika
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Afganistan'da Tekne Kazası: 8 Ölü, 5 Kişi Kayıp

Afganistan\'da Tekne Kazası: 8 Ölü, 5 Kişi Kayıp

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde meydana gelen tekne kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden hala haber alınamıyor. Kazada 13 kişi kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

02.06.2024 13:23
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ÇEKİM TARİHİ: 1 Haziran 2024

Tekne kazasının ardından nehirde boğulanlar ile hayatta kalanları arayan kişilerin çeşitli görüntüleri

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 26 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 5 kişiden haber alınamıyor.

Nangarhar Enformasyon Dairesi Başkanı Quraishi Badloon Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kazanın Cumartesi sabahı Momand Dara ilçesinin Basol bölgesinde, nehrin karşı yakasına gitmekte olan teknenin batması sonucu meydana geldiğini söyledi.

13 kişi kurtarılırken, 5 kişiden hala haber alınamıyor. Yolcuların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu.

Badloon'a göre şu ana kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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