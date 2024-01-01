 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afganistan'da yapılan operasyonlarda Tacikistan ve Pakistan vatandaşları öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'da yapılan operasyonlarda Tacikistan ve Pakistan vatandaşları öldürüldü

Afganistan geçici hükümetinin Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakup, güvenlik nedeniyle yapılan operasyonlarda Tacikistan ve Pakistan vatandaşlarının öldürüldüğünü ve tutuklananların olduğunu açıkladı. Yakup, son bir yılda gerçekleştirilen operasyonlarda özellikle din adamları, cami, medrese ve toplanma alanlarına yönelik saldırıları yabancıların gerçekleştirdiğini belirtti. Afganistan'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Tacikistan ve Pakistan vatandaşlarının yanı sıra yüzlerce kişinin tutuklandığı ve öldürüldüğü ifade edildi. Afganistan'daki saldırıların azaldığını vurgulayan Yakup, DEAŞ ve Taliban yönetimine muhalif silahlı gruplara karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Afganistan\'da yapılan operasyonlarda Tacikistan ve Pakistan vatandaşları öldürüldü
01.01.2024 - 15:39,
Abone Ol

Afganistan geçici hükümetinin Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakup, güvenlik nedeniyle yapılan operasyonlarda, çok sayıda Tacikistan ve Pakistan vatandaşının öldürüldüğünü ve tutuklananların olduğunu duyurdu.

Yakup, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, son bir yılda gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Afganistan'da din adamları, cami, medrese veya çeşitli toplanma alanlarına yönelik saldırıları "yabancıların" gerçekleştirdiğini belirten Yakup, bu saldırılarda özellikle Tacikistan ve Pakistan vatandaşlarının yer aldığını kaydetti.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu "düzinelerce" Tacikistan ile 20'den fazla Pakistan vatandaşının öldürüldüğünü kaydeden Yakup, yüzlercesinin de tutuklandığını aktardı.

Yakup, son bir yılda Afganistan'daki saldırıların yüzde 90 oranında azaldığını vurgulayarak, terör örgütü DEAŞ ve Taliban yönetimine muhalif silahlı gruplara karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Pakistan hükümeti, kendi topraklarında meydana gelen ve çoğunu Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği terör saldırılarında, Afganistan vatandaşlarının da yer aldığını savunuyor.

Pakistan hükümeti, Taliban yönetiminin TTP'ye karşı tedbir almasını istiyor, ancak Taliban yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddederek, Pakistan'daki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Öte yandan, 2022'nin aralık ayında Kabil'de Çinlilere ait bir otele yönelik saldırıların, Tacikistan uyruklu kişilerce düzenlendiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Afganistan, Tacikistan, Pakistan, Kabil, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da yapılan operasyonlarda Tacikistan ve Pakistan vatandaşları öldürüldü - Son Dakika


15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde

Son Dakika
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:21:07. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'da yapılan operasyonlarda Tacikistan ve Pakistan vatandaşları öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement