Afganistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 17 ölü, 34 yaralı

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PULİ HUMRİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı.

Vilayet polis sözcüsü Mevlevi Şir Ahmet Burhani, Salı sabahı Hincan ilçesinde dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana gelen ölümcül trafik kazasında 3'ü çocuk, 2'si kadın ve 12'si erkek olmak üzere 17 yolcunun hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkili ayrıca aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kişinin yaralandığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Ülkenin batısındaki Herat vilayetinde 4 Temmuz'da meydana gelen benzer bir kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.