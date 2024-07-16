Afganistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 17 ölü, 34 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 17 ölü, 34 yaralı

Afganistan'ın Baglan vilayetinde bir yolcu otobüsü, dikkatsiz sürüş nedeniyle uçuruma yuvarlandı. Kazada 17 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Yaralılar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

16.07.2024 10:19
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PULİ HUMRİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı.

Vilayet polis sözcüsü Mevlevi Şir Ahmet Burhani, Salı sabahı Hincan ilçesinde dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana gelen ölümcül trafik kazasında 3'ü çocuk, 2'si kadın ve 12'si erkek olmak üzere 17 yolcunun hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkili ayrıca aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kişinin yaralandığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Ülkenin batısındaki Herat vilayetinde 4 Temmuz'da meydana gelen benzer bir kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 17 ölü, 34 yaralı - Son Dakika

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