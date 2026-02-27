Afganistan'dan Pakistan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
Afganistan'dan Pakistan'a Hava Saldırıları

27.02.2026 12:11
Afganistan, Pakistan'a misilleme amaçlı hava saldırıları düzenledi. Ölü ve yaralı sayısı belirsiz.

Afganistan, Pakistan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerinin yerel saatle 11.00'de, Pakistan'ın çeşitli bölgelerine "misilleme" hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Bakanlık, saldırıların, Pakistan'ın Faisalabad kenti yakınlarındaki bir askeri kampa, Nowshera kentindeki bir ordu kışlasına, Jamrud ve Abbottabad bölgelerine düzenlendiğini belirterek, bu saldırılarda Pakistan'ın askeri merkezleri, tesisleri ve kurulumlarının hedef alındığını aktardı.

Hava saldırılarına ilişkin henüz ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı.

Pakistan tarafından düzenlenen operasyonlarda Afganistan tarafından 133 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin de yaralandığı öne sürülmüştü.

Öte yandan, Afganistan tarafından yapılan misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiği iddia edilmişti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

-? ?Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Afganistan, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

