Afganistan'dan Uluslararası Topluma Çağrı - Son Dakika
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Afganistan'dan Uluslararası Topluma Çağrı

Afgan hükümeti, yardımların siyasallaştırılmaması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

30.01.2025 15:49
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KABİL, 30 Ocak (Xinhua) -- Afganistan'daki geçici hükümet, uluslararası topluma siyaset ile insani konuları birbirinden ayrı tutma ve insani yardımları siyasallaştırmama çağrısı yaptı.

Afganistan Ekonomi Bakanlığı'ndan bir yetkili, yerel TOLOnews kanalına yaptığı açıklamada, "ABD dahil olmak üzere ülkelerin insani yardımları siyasallaştırmamasını istiyoruz" dedi.

Washington'un dış yardım programını 90 günlüğüne askıya alması üzerine söz konusu açıklamayı yapan Afgan yetkili, kararın bazı yardım kuruluşlarının faaliyetlerini engelleyeceğini söyledi.

ABD'nin dış yardım programlarına ilişkin kararının ardından yaklaşık 50 yardım kuruluşunun Afganistan'daki faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua

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