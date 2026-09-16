Afganistan Dışişleri Sözcüsü Belhi'den ABD'ye teçhizat talebine yanıt

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, "Bence Afganistan'ın elde ettiği en büyük başarı, şüphesiz işgalin sona ermesidir. Artık Afganistan'ın iç ve dış politikasını belirleyen ve bu bölgede komşularımıza ve bölge ülkelerine karşı düşmanca bir güç olarak hareket eden yabancı kuvvetler yok." dedi.

Belhi, CBS kanalına verdiği röportajda, 11 Eylül saldırıları ve sonrasında ülkesinde yaşananlara ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

11 Eylül saldırıları

ABD'deki İkiz Kulelere yönelik 11 Eylül saldırılarının 25. yılında kınayıp kınamadıklarının sorulması üzerine Belhi, "O zamanlar bile, sivilleri, yerleri ve kişileri hedef almanın kınanması gereken bir eylem olduğu konusundaki tutumumuz çok netti. O zamanlar tutumumuz buydu. Bugün de tutumumuz budur." dedi.

Belhi, "Afganistan topraklarının, Amerika'yı veya başka herhangi bir ülkeyi hedef almak amacıyla hiç kimse, hiçbir grup ya da birey tarafından kullanılmasına izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın diğer ülkelerle diplomatik ilişkileri konusunda da Belhi, kapılarının ABD dahil tüm ülkelere açık olduğunun altını çizdi.

ABD'den Afganistan'da yaptıklarının bedelini ödemesini istedi

Belhi, Afganistan'ın ABD'nin dondurduğu mal varlıkları konusunda da "Bunlar, Afganistan devletinin varlıklarıdır. Bu şimdiki hükümetin ya da önceki hükümetin malı değildir. Bu parayı dondurmak Afgan halkının yararına değildir. Tabii ki ABD'nin ya da uluslararası finans sisteminin de yararına değildir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Afganistan'dan ayrılırken ardında bıraktığı 7 milyar dolarlık teçhizatın ABD'ye ödenmesi talebine ise Belhi, "(Afganistan'da) Amerikalılar pek çok şey yaptı. Amerikalılar pek çok insanı öldürdü, ülkenin büyük bir kısmını yerle bir etti. Öncelikle bunun bedelini ödemeleri gerekmez mi?" yanıtını verdi.