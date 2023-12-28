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Afganistan Geleceği Düşünce Forumu İstanbul'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afganistan Geleceği Düşünce Forumu İstanbul'da gerçekleştirildi

Afganistan Geleceği Düşünce Forumu'nun 8'inci tur toplantısı, İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Forumda, ülkenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, problemlerin hak ve adalet temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı ve Afganistan'ın izole edilmemesi çağrısında bulundu.

Afganistan Geleceği Düşünce Forumu İstanbul\'da gerçekleştirildi
28.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:24
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Afganistan Geleceği Düşünce Forumu'nun (Afghanistan Future Thought Forum) 8'inci tur toplantısı, Dışişleri Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren foruma, Afganistan hükümeti, uluslararası sivil toplum, akademi ve eski hükümet temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli alanlardan temsilciler katıldı.

Forumda, ülkenin kalkınma ve istihdam başta olmak üzere çeşitli sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

"Afganistan'ı izole etmeyin" çağrısı

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, forumda, problemlerin hak ve adalet temelinde istişare ile halledilmesinin öneminin altını çizdi.

Yıldırım, bu şekilde asgari müştereklerin ortaya çıkacağını ve ortak akılla hareket etme imkanı bulunacağını kaydederek, "Aksi takdirde ülkemizin kalkınması, gençlerimizin eğitimi ve halkımızın refahı için vereceğimiz enerjiyi birbirimizi yenmek için kullanırız ki bu da zayıf düşmemize sebep olur." değerlendirmesini yaptı.

Devletlere, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası kurumlara seslenen Yıldırım, "Afganistan'ı izole etmeyin. Ekonomik, siyasi veya diplomatik ambargo uygulamayın. 40 yıldır savaşlarla yorulmuş bu halka destek olun. Acil insani yardım ve kalkınma projelerinin önündeki engelleri kaldırın." çağrısında bulundu.

Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan Geleceği Düşünce Forumu Başkanı Fatima Gailani, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Barakat, BM'nin Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu, İHH İnsani Diplomasiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Altay da yer aldı.???????

Kaynak: AA
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