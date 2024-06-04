Afganistan İçişleri Bakan Vekili BAE\'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi

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Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani, ilk resmi ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesini ziyaret eden Hakkani liderliğindeki Afgan heyetini kabul etti.

Başkent Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmede, iki ülke işbirliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı çıkar temelinde ilişkileri geliştirme ve bölgesel istikrara katkı sunmanın yollarına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid de yönetimlerinin İstihbarat Başkanı Molla Abdulhak Vasik'in de gruba eşlik ettiğini ve görüşmenin dün akşam gerçekleştiğini aktardı.