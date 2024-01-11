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Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi - Son Dakika
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Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde yerel saatle 13.52'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Badahşan'ın Curm ilçesi olarak açıklandı. Depremin derinliği 206 kilometre olarak duyuruldu. Deprem, başkent Kabil ve komşu ülkelerde hissedilirken hasara ilişkin henüz Taliban yönetiminden açıklama yapılmadı.

Afganistan\'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
11.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:25
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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin merkez üssü Badahşan'ın Curm ilçesi olarak belirlendi ve deprem yerin 206 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 13.52'te meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Badahşan'ın Curm ilçesi olduğunu açıkladı. Depremin yerin 206 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Afganistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre ülkelerde de hissedildi

HASARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedilirken hasara ilişkin Taliban yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre ülkelerde de hissedildi
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2 BİN 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor. Geçen ekim ayında Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat vilayetinde meydana gelen ve büyüklükleri 5 ila 6,5 olan depremler sonucu 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Öte yandan, Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

Afganistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre ülkelerde de hissedildi
Kaynak: AA
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Afganistan, Deprem, Kabil, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi - Son Dakika
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