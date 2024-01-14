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Afganistan'ın Nimruz Valisi intihar saldırısına hedef oldu - Son Dakika
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Afganistan'ın Nimruz Valisi intihar saldırısına hedef oldu

Afganistan'ın güneybatısındaki Nimruz Valiliği'nde intihar saldırısı düzenlendi. Vali Muhammed Kasım Halid, saldırıda yaralandı ve sağlık durumu iyi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Son dönemde DEAŞ saldırılarıyla üst düzey yetkililer öldürülmüştü.

Afganistan\'ın Nimruz Valisi intihar saldırısına hedef oldu
14.01.2024 - 17:05,
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Afganistan'ın güneybatısındaki İran- Pakistan sınırında bulunan Nimruz Valiliğinde intihar saldırısı düzenlendi.

Afgan basınına göre, saldırıda Nimruz Valisi Muhammed Kasım Halid hedef alındı.

Vali Halid, görüntülü açıklamasında, Valilikte güvenlik güçlerince fark edilen intihar bombacısının üzerindeki bombayı patlattığını belirterek, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirdi.

Vali Halid'in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Nimruz Emniyetinden yapılan açıklamada saldırının araştırıldığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DEAŞ saldırılarında Taliban yönetiminin üst düzey mensupları öldürülmüştü

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh vilayetindeki valilik binasında 9 Mart 2023'te terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda Vali Muhammed Davud Muzemmil yaşamını yitirmişti.

Ülkenin kuzeydoğusunda 6 Haziran 2023'te de Badahşan Vali Yardımcısı Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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