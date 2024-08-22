Afganistan, M çiçeği virüsüyle mücadele için uluslararası yardım istedi - Son Dakika
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Afganistan, M çiçeği virüsüyle mücadele için uluslararası yardım istedi

Afganistan yönetimi, ülkede M çiçeği (mpox) virüsünün yayılmasını engellemek için uluslararası kurumlardan yardım istedi. Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, uluslararası kurumlarla bir araya gelerek virüsün yayılmasını önleme konusunda işbirliği yapılmasını talep etti.

22.08.2024 16:47
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Afganistan yönetimi, ülkede M çiçeği (mpox) virüsünün yayılmasını engellemek için uluslararası kurumlardan yardım istedi.

Afganistan geçici hükümeti Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, başkent Kabil'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede M çiçeği virüsünün yayılmasını önleme ve bu konuda ilgili kurumların koordinasyonu ele alındı.

Bakan Vekili Celali, M çiçeği virüsünün Afganistan'da yayılmasının önlenmesi amacıyla uluslararası kurumların kendileriyle işbirliği yapmasını istedi.

Söz konusu virüse karşı ilgili kurumlar arasında koordinasyonu yürütecek ve önlemler alacak ortak bir komite de kuruldu.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

Afganistan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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