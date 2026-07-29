Afganistan-Özbekistan İşbirliği Anlaşmaları - Son Dakika
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Afganistan-Özbekistan İşbirliği Anlaşmaları

Afganistan-Özbekistan İşbirliği Anlaşmaları
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Afganistan ve Özbekistan, 50 milyon dolarlık 25 işbirliği anlaşması imzaladı.

KABİL, 29 Temmuz (Xinhua) -- Afgan ve Özbek iş dünyası temsilcileri, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen Afganistan- Özbekistan iş bağlantıları toplantısında toplam değeri 50 milyon ABD doları olan 25 işbirliği anlaşması imzaladı.

Afganistan yerel basınında çarşamba günü yer alan haberlere göre, ikili ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan etkinlik kapsamındaki anlaşmalar, iki komşu ülkenin iş insanları ve şirketleri arasında imzalandı.

Anlaşmalarla ticari ortaklıkların güçlendirilmesi, sınır ötesi yatırımların kolaylaştırılması ve Afganistan ile Özbekistan arasındaki ekonomik bağların genişletilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, iş forumunun her iki ülkeden girişimcilere yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirme ve bölgesel ticareti geliştirme imkanı sunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Özbekistan, Afganistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan-Özbekistan İşbirliği Anlaşmaları - Son Dakika

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