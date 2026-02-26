Afganistan, Pakistan'a Karşı Operasyon Başlattı - Son Dakika
Afganistan, Pakistan'a Karşı Operasyon Başlattı

26.02.2026 23:22
Afganistan, Pakistan'a karşı Durand Hattı'nda kapsamlı operasyonlar başlattığını duyurdu.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.

Sözcü Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti.

Şu ana kadar Pakistan ordusuna ait olduğu öne sürülen 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini aktaran Mücahid, operasyonlar sırasında Pakistan tarafında çok sayıda askerin öldürüldüğünü, bazılarının da ele geçirildiğini iddia etti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Pakistan: Sınır hattında açılan ateşe karşılık verildi

Pakistan Enformasyon Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'ın, sınır hattında bulunan birçok noktaya ateş açtığı aktarıldı.

Açılan ateşe Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Afganistan tarafında can kaybı olduğu ve askeri teçhizatın imha edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğü ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

Pakistan Enformasyon Bakanı ???????Attaullah Tarar da X hesabındaki paylaşımda, Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtti.

Pakistan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda Afgan tarafında 36 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını öne süren Tarar, çatışmalar sırasında Pakistan ordusundan 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin yaralandığını kaydetti.

Tarar, Afganistan yönetimi ile bazı Hint sosyal medya hesapları tarafından "asılsız propaganda" yapıldığını savundu.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Kaynak: AA

