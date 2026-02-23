Afganistan, Pakistan'a Protesto Notası Verdi

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletti.

Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Pakistan'ın saldırıları sebebiyle Kabil Büyükelçisi Ubaid Ur Rehman Nizamani'nin Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Pakistan tarafına Afganistan hava sahasının korunmasının öneminin ifade edildiği ve Nizamani'ye saldırılar nedeniyle protesto notasının verildiği belirtildi.

Saldırıların sonuçlarının sorumluluğunun Pakistan'a ait olduğu vurgulanarak, Afganistan'ın hava sahasının ihlalinin ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıların kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "provokatif eylem" şeklinde nitelendirilen Pakistan'ın saldırılarının Afganistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" uyarısında bulunulmuştu.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" belirtmişti.