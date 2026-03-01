Afganistan-Pakistan Sınırında Çatışma: 52 Ölü

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıkladı.

Fıtrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın 22 Şubat'tan bu yana Nangarhar, Paktika, Host, Kunar ve Kandahar bölgelerini hedef aldığını bildirdi.

Pakistan'ın saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını belirten Fıtrat, 8 evin tamamen yıkıldığını, 14 evin kısmen hasar gördüğünü ifade etti.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid de X'teki paylaşımında, Pakistan'a ait savaş uçaklarının Kabil üzerinde uçuş yaptığını ve Afgan hava savunma unsurlarının bu uçaklara ateş açtığını iddia etti.

Öte yandan Mücahid'in iddialarına ilişkin Pakistan tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada da Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.