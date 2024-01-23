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Elindeki telefona bakan kişi, kaldırımda rögara düştü! O anlar kamerada - Son Dakika
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Elindeki telefona bakan kişi, kaldırımda rögara düştü! O anlar kamerada

Burdur'da elindeki telefona bakan Afganistan uyruklu kişi, belediye ekiplerinin tıkalı kanalizasyon borusunu açmak için çalışma başlattığı rögara düştü. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

23.01.2024 - 14:33,
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Burdur'da kaldırımda elindeki telefona bakarak yürüyen Afganistan uyruklu kişi, belediye personelinin çalışma yaptığı rögara düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TELEFONA BAKARKEN RÖGARA DÜŞTÜ

Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta belediye ekipleri, bir binanın tıkalı kanalizasyon borusunu açmak için çalışma başlattı. Rögar kapağını açan belediye ekipleri yaklaşan vidanjörü yönlendirdiği sırada kaldırımda yürüyen kişi, açık bacayı fark etmedi. Elindeki telefona bakan Afganistan uyruklu olduğu belirtilen kişi, bir anda rögara düştü.

BELEDİYE PERSONELİ ÇIKARDI

Yara almayan Afgan, yaklaşık 1 metre derinlikten belediye personeli tarafından çıkarıldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Afgan, daha sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elindeki telefona bakan kişi, kaldırımda rögara düştü! O anlar kamerada
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Elindeki telefona bakan kişi, kaldırımda rögara düştü! O anlar kamerada - Son Dakika
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