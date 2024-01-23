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Afganistan ve Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı 11 gün sonra araçlara yeniden hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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Afganistan ve Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı 11 gün sonra araçlara yeniden hizmet vermeye başladı

Afganistan ve Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, 11 gün süren araç geçişlerinin durmasının ardından tekrar hizmet vermeye başladı. Sınır kapısının kapatılması, Afgan tüccarların ticaretine büyük zarar vermişti. İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle Torkham Sınır Kapısı zaman zaman kapatılabiliyor.

Afganistan ve Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı 11 gün sonra araçlara yeniden hizmet vermeye başladı
23.01.2024 - 09:45,
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Afganistan ve Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı 11 gün sonra araçlara yeniden hizmet vermeye başladı.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Nangerhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulbasir Zabuli konuyla ilgili basına açıklama yaptı.

Zabuli, sınır kapısının açılarak araç geçişleri için yeniden hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Taliban yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansına konuşan Torkham Sınır Kapısı Komiseri Molla Abdulcabbar ise sabah saatlerinden itibaren sınır kapısından araçların geçiş yapmaya başladığını söyledi.

Sınır kapısı 11 gün kapalı kaldı

Torkham Sınır Kapısı, araçların geçişleriyle ilgili yaşanan vize sorunu nedeniyle 12 Ocak'ta Pakistan tarafından kapatılmıştı ancak yayaların geçişi devam etmişti.

Sınır kapısının kapalı olması özellikle Afgan tüccarların ticaretine büyük zarar veriyor.

Pakistan ve Afganistan sınır bölgesinde yaşanan gerilim zaman zaman silahlı çatışmaya kadar varabiliyor. Bu nedenle kimi zaman Torkham Sınır Kapısı bir müddet kapalı kalıyor.

İki ülke arasında 2 bin 640 kilometrelik kara sınırında 18 geçiş noktası bulunuyor. Torkham ve Chaman (Spin Boldak), en yoğun sınır kapıları olarak öne çıkıyor.

Torkham Sınır Kapısı, en son 6 Aralık 2023'te kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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