Afrika Birliği, 2040'a kadar aşı üretiminin yüzde 60'ını kıta içinde yapacak - Son Dakika
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Afrika Birliği, 2040'a kadar aşı üretiminin yüzde 60'ını kıta içinde yapacak

Afrika Birliği, 2040\'a kadar aşı üretiminin yüzde 60\'ını kıta içinde yapacak

Afrika Birliği, HIV/AIDS, sıtma, kolera ve ebola gibi hastalıkların üretkenliği olumsuz etkilediği kıtada aşı üretimini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Africa CDC'nin başlattığı özel programla 2040'a kadar aşıların yüzde 60'ı kıtada üretilecek. Afrika ülkeleri, Kovid-19 salgını sonrası aşı üretimi için yabancı firmalarla ortaklık yapmıştı.

19.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:22
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Afrika Birliği, hastalıklarla mücadele için 2040'a kadar aşı üretiminin yüzde 60'ının kıta içinde yapılacağını duyurdu.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaptığı açıklamada, HIV/AIDS, sıtma, kolera ve ebola gibi hastalıkların kıtadaki nüfusun üretkenliği üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu söyledi.

Africa CDC'nin yerel aşı üretimi ve test kapasitesinin güçlendirilmesi için aktif çaba gösterdiğini belirten Kaseya, 2040'a kadar aşıların yüzde 60'ının kıtada üretileceğini dile getirdi.

Aşı üretimi konusunda özel program başlattıklarını ve amaçlarına ulaşmakta kararlı olduklarını vurgulayan Kaseya, Afrika ülkelerine yerel ilaç şirketlerine desteklerini artırmaları için çağrı yaptı.

Kaseya, amaçlarının kıtanın ilaç tedarikinde gerekli yeterliliğe sahip bulunması olduğuna dikkati çekti.

Kovid-19 salgını sonrası aşı üretimine yönelik adımlar atmaya başlayan Afrika ülkeleri, yabancı firmalarla ortaklık yoluna gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afrika Birliği, 2040'a kadar aşı üretiminin yüzde 60'ını kıta içinde yapacak - Son Dakika

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