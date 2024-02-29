Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Çad'daki Şiddet Olaylarından Üzüntü Duydu

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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Çad'da ölüme yol açan şiddet olaylarından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, siyasi taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Bir dönem Çad Dışişleri Bakanlığı da yapan Muhammed, yazılı açıklamasında, ülkede 2 gündür yaşanan ve ölüme yol açan şiddet olaylarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Ülkedeki siyasi ayrılıkların Afrika Birliği prensiplerince barışçıl yollarla çözülmesini isteyen Muhammed, tüm siyasi gruplara ülkenin refahı ve istikrarı için kapsamlı diyalog çağrısı yaptı.

Çad'da, dün sabah saatlerinde Ulusal Devlet Güvenlik Teşkilatına silahlı saldırı düzenlenmiş, akşam saatlerinde ise saldırıdan sorumlu tutulan Sınır Tanımayan Sosyalist Partisinin lideri Yaya Dillo öldürülmüştü.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun akrabası olan Yaya Dillo, hükümete yönelik eleştirileriyle biliniyordu.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun 2021'de öldürülmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda, geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Çad'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 6 Mayıs'ta, ikinci turunun 22 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti.