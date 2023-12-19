Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Sudan\'daki çatışmalara son verme çağrısı yaptı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, çatışmaların şiddetlendiği Sudan'daki taraflara savaşa son vermeleri çağrısı yaptı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni kentine yayılması ve yerinden edilenlerin kaldığı Kuzey Darfur'daki Ebu Şok Sığınmacı Kampı'na yönelik saldırılar sonrası kötüleşen güvenlik durumundan endişe duyduğunu ifade etti.

Darfur'da 20 yıldır yerinden olanların kaldığı kampa yapılan saldırıların eski yaraları deştiği değerlendirmesinde bulunan Muhammed, Vad Medeni kentindeki saldırıların da yeni bir cephe açtığını aktardı.

Orduya ve HDK'ye acilen savaşı durdurma ve barış müzakerelerine katılma çağrısı yapan Muhammed, Afrika Birliğinin çatışmanın sonlanması için bölgesel aktörlerle çalışmaya hazır olduğunu yineledi.

Sudan'daki bazı bazı eyaletlerde OHAL ilan edildi

Sudan'ın orta, güney, kuzey ve doğusundaki bazı eyaletler, HDK'nin yayılmasını engellemek amacıyla dün olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL ilan edilenler arasında Cezira, Sinnar, Kuzey, Gadarif, Beyaz Nil, Nil Nehri ve Kızıldeniz eyaletleri bulunuyor.

HDK, 9. ayına giren iç savaşın başından bu yana ilk kez Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.

Sudan'da taraflar, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki eyaletlerde ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi, insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyon kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.