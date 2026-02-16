Afrika Birliği'nden Filistin'e Destek

Filistin Dışişleri Bakanlığı, 39. Afrika Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğine destek verilmesini ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planların reddedilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 14-15 Şubat tarihlerinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 39. Afrika Birliği Zirvesi'nin nihai bildirisine değinildi.

Açıklamada, zirvede ortaya konulan "açık ve kararlı tutumların" memnuniyet verici olduğu belirtilerek, bunun Afrika kıtasının Filistin halkının devredilemez haklarına verdiği desteğin bir yansıması olduğu ifade edildi.

Filistin'in İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin hızlandırılması yönündeki çağrıyı takdirle karşıladığı belirtilen açıklamada, bu talebin siyasi ve hukuki açıdan meşru ve doğal bir hak olduğu vurgulandı.

Zirve bildirisinde, Filistin'e BM'de tam üyelik verilmesi çağrısında bulunulduğu ve bunun Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ile işgale son verme talebinin meşru bir temsili olduğunun teyit edildiği aktarıldı.

Bildiride ayrıca, Filistinlilerin Mısır veya Ürdün'e zorla yerinden edilmesine yönelik girişimlerin "kesin olarak reddedildiği" belirtilerek, bu tür adımların uluslararası hukukun ağır ihlali anlamına geleceği vurgulandı.

Filistin, halihazırda BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne sahip bulunuyor.

Bu statü, 29 Kasım 2012'de BM Genel Kurulu kararıyla verilmişti. Genel Kurul, Mayıs 2024'te de Filistin'in tam üyelik başvurusunu destekleyen bir karar kabul etmişti.

Öte yandan İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşması, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlayan ve on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarını sona erdirmişti.

Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen günlük İsrail topçu atışları ve silahlı saldırılarla ihlaller sürüyor ve can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.