Afrika Birliği'nden Nijerya'ya Kınama

23.02.2026 19:00
Afrika Birliği, Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki saldırıyı kınadı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Afrika Birliği'nin (AfB), Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kadın ve çocuğun kaçırıldığı saldırıyı kınadığı bildirildi.

AfB'den, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 21 Şubat'ta düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmoud Ali Youssouf'un saldırıyı kınadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırının sivilleri hedef alan bir terör eylemi olduğu ve bunun insan haklarının ağır ihlali niteliği taşıdığı vurgulandı.

AfB'nin Nijerya hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, sivillerin korunması ve benzer saldırıların önlenmesi için daha güçlü ve koordineli uluslararası çabaların önemine işaret edildi.

Nijerya'daki silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Zamfara eyaletinin Tungan Dutse kasabasına bağlı köye 21 Şubat'ta gelen motosikletli silahlı çete üyeleri, binaları ateşe vermiş, kaçmaya çalışan sivillere ateş açmıştı.

Saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi kaçırılmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

