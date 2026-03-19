Afrika Birliği, Nijerya'daki İntihar Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
Afrika Birliği, Nijerya'daki İntihar Saldırılarını Kınadı

19.03.2026 14:40
AfB, Maiduguri'deki intihar saldırılarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini kınadı ve dayanışma belirtti.

Afrika Birliği (AfB), Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırılarını kınadı.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Mart'ta Maiduguri'de meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 100'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

Yusuf, AfB'nin bu zor dönemde, Nijerya hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Terör örgütleri ve şiddet yanlısı gruplarca, sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların kesin bir dille reddedildiğinin altını çizen Yusuf, bu tür eylemlerin "insan haklarının ağır ihlali olduğunu, toplumlarda barış, güvenlik ve istikrarı zayıflattığını" ifade etti.

Yusuf, Nijerya hükümeti ile Borno eyaleti yetkililerinin terörle mücadeledeki çabalarını takdir etti.

Son yıllarda Maiduguri ve çevresinde güvenliğin iyileştirilmesi yönünde önemli ilerleme sağlandığına işaret eden Yusuf, söz konusu saldırıların, terör tehdidinin sürdüğünü ve teyakkuzun devam etmesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çekti.

Yusuf, Nijerya ve Çad Gölü Havzası'na yönelik desteğin artırılması gerektiğini vurgulayarak insani yardım, kapasite geliştirme, istihbarat paylaşımı ile istikrar ve kalkınma projelerine daha fazla yatırım yapılmasının önemine işaret etti.

Nijerya'nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de, 16 Mart'ta akşam saatlerinde pazar, hastane ve üst geçit olmak üzere 3 farklı noktada düzenlenen intihar saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, Nijerya'daki İntihar Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Afrika Birliği, Nijerya'daki İntihar Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
